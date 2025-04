Wohncontainer in Brand - zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Wohncontainer sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Wohnabteil des Containers im Rhein-Neckar-Kreis sei in Vollbrand geraten, teilte die Polizei mit. Der starke Rauch habe fünf weitere Abteile in Mitleidenschaft gezogen. Zahlreiche Bewohner konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen. Ein 45-jähriger Mann zog sich jedoch Verbrennungen an den Füßen zu, ein 61-Jähriger erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand den Angaben nach schnell löschen. Das Feuer sei in einer Biomülltonne entstanden. Durch das Feuer ist ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden.