Wochenstart verspricht Pause vom Dauergrau

Wer sich nach der Sonne sehnt, kann sich laut einer Vorhersage des DWD auf Montag freuen.

Das teils hartnäckige Dauergrau soll zum Wochenstart eine Pause einlegen. Während am Sonntag noch viele Wolken und Nebel über dem Südwesten hängen, könnte sich am Montag mal wieder die Sonne blicken lassen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lang anhalten soll das Sonnenintermezzo allerdings nicht.

Laut dem DWD lockert es am Sonntag nur im Bergland zeitweise auf. Im Rest Baden-Württembergs bleibe es dagegen wolkig-grau und neblig-trüb. Vor allem in Niederungen ist mit Sichtweiten von unter 50 Metern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen drei Grad an der Donau und bis zu acht Grad im Rheintal. In der Nacht zu Montag bleibt es verbreitet neblig. Bei plus drei und minus fünf Grad könne es stellenweise glatt werden.

Am Bodensee bleibt es trüb

Nachdem sich Nebel und Hochnebel verabschiedet haben, rechnen die Wetterexperten für Montag mit viel Sonne. Nur an der Donau, am Bodensee und in Oberschwaben soll es trüb bleiben. Wo der Nebel ausharrt, wird es laut DWD auch deutlich kälter: Unter dem Nebel seien zwei Grad, im Schwarzwald dagegen bis zu zehn Grad möglich.

Ab dem Montagabend ziehen laut einer DWD-Sprecherin hohe Wolkenfelder auf, die sich auch am Dienstag vor die Sonne schieben. In den Niederungen löse sich der Nebel zudem nur langsam auf, teils bleibe es den ganzen Tag über trüb.