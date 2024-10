Wochenendwetter: erst nebelig, dann sonnig und warm

Am Wochenende soll es in Baden-Württemberg sonnig und recht warm werden.

Erst Wolken und Nebel, dann angenehme Temperaturen mit Sonne: Der Herbst zeigt sich am Wochenende von seiner schönen Seite. Während bis in die Nacht zum Samstag noch einzelne Gewitter und Regen im Südwesten auftreten können, sollen die darauffolgenden Tage mild, sonnig und trocken werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Internetseite schreibt.

Am Samstag erwarten die Meteorologen zu Anfang starke Bewölkung, die sich am Nachmittag auflöse. Die Temperaturen erreichen demnach maximal 13 Grad im Bergland und bis zu 18 Grad in den niederen Regionen. Nachts liegen die Tiefstwerte bei 10 bis 5 Grad.

Auch der Sonntag startet der Prognose zufolge eher trüb und nebelig, ehe sich die Sonne blicken lässt. In manchen Regionen steigt der Wert auf dem Thermometer womöglich auf 20 Grad. In Regionen mit zähem Hochnebel werden hingegen maximal 15 Grad erreicht.

Auch der Montag startet mit Nebel. Danach könnten in einigen Gebieten Höchstwerte von 23 Grad erreicht werden, so der DWD.