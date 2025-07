Wochenende bringt Sonne und bestes Grillwetter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer eher durchwachsenen Woche lockt am Wochenende wieder perfektes Grillwetter nach draußen. Die Menschen im Südwesten dürfen sich über Sonne satt freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte. Und auch das Gewitterrisiko sei verbreitet eher gering, sagte ein DWD-Meteorologe. »Es geht schon in Richtung sommerliches Niveau«, sagte der Experte.

Am Freitag sind laut Vorhersage zwar einzelne Gewitter im äußersten Osten des Landes möglich, die Höchsttemperaturen liegen trotzdem zwischen milden 21 Grad im Bergland und sommerlichen 28 Grad am Rhein. Auch wenn der Tag zunächst bewölkt beginnt, lockert es demnach im Tagesverlauf immer mehr auf.

Am Samstag ist dem DWD zufolge verbreitet mit 22 bis 28 Grad zu rechnen. Im nördlicheren Teil sei es zeitweise etwas bedeckter. »Nach Süden hin wird es immer sonniger.« Mit Schauern und Gewittern sei nicht zu rechnen.

Der Sonntag legt den Angaben nach temperaturtechnisch noch eine Schippe darauf, bis zu 29 Grad sind drin. Am Bodensee und am Hochrhein seien kleinere Gewitter möglich. Im Norden könnte es laut dem Experten vereinzelt Schauer geben. Im Großen und Ganzen halte sich aber schönes Sommerwetter.