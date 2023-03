Aktuell Land

Wirtschaftsrepräsentanz für Südwest-Unternehmen in Abu Dhabi

Baden-Württemberg hat in Abu Dhabi eine Wirtschaftsrepräsentanz für den arabischen Raum eröffnet. Dies teilte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Mittwoch in Stuttgart mit. »Die Vereinigten Arabischen Emirate und die gesamte Golfregion sind zunehmend interessant für baden-württembergische Unternehmen.« Für den Südwesten seien die energiepolitischen Perspektiven, die sich aus einer bilateralen Zusammenarbeit mit den Emiraten ergeben könnten, von höchstem Interesse.