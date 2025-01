Winterwetter führt zu Unfällen und Verspätungen im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das winterliche Wetter hat auf den Straßen von Baden-Württemberg zu mehreren Unfällen geführt. Es seien vor allem Blechschäden entstanden, teilten die Polizeipräsidien mit. Vereinzelt wurden Menschen leicht verletzt. Auch Reisende am Stuttgarter Flughafen und bei der Bahn mussten mit Verspätungen rechnen.

Polizeiauto überschlägt sich wegen glatter Fahrbahn

Ein Auto der Bundespolizei überschlug sich auf der A81 bei Engen (Kreis Konstanz). Wie die Polizei mitteilte, konnten die fünf Beamten das Auto selbstständig und mit leichten Verletzungen verlassen. Der Fahrer habe auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verloren.

Auch ein Autofahrer in Mannheim konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 32-Jährige prallte mit seinem Auto gegen einen Streifenwagen, der mit Blaulicht, Warnblinker und der Aufschrift »Glätte« eine Unfallstelle absicherte. Verletzt wurde demnach niemand.

Auf der A8 bei Karlsruhe fuhr ein Mann mit seinem Kleintransporter auf einen Schneepflug auf. Der Beifahrer des Kleintransporters habe leichte Verletzungen erlitten, teilte das zuständige Polizeipräsidium mit.

Auf den Straßen im Südwesten kam es wegen der glatten Fahrbahn insgesamt zu einigen Unfällen. Allein das Polizeipräsidium Reutlingen zählte 25 Unfälle. Auch Beamte aus Freiburg meldeten rund 20 wetterbedingte Unfälle in ihrem Einsatzgebiet.

Ausfälle und Verspätungen am Stuttgarter Flughafen

Am Sonntagmorgen kam es am Flughafen Stuttgart zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen. Der Winterdienst habe Flugzeuge enteisen sowie die Start- und Landebahn räumen müssen, sagte eine Sprecherin des Airports. Bei Starts sei es deswegen zum Teil zu Verspätungen von mehr als einer Stunde gekommen. Auch am Mittag komme es teilweise noch zu Verspätungen, so die Sprecherin.

Drei Flüge seien bereits am Samstagabend wegen der Unwetterwarnungen von den Airlines gestrichen worden, hieß es weiter. Die Flugzeuge sollten am Vormittag nach Zürich, Frankfurt und München starten.

Vereinzelte Verspätungen im Bahnverkehr

Im Baden-Württemberg habe es nur vereinzelt Verspätungen wegen des winterlichen Wetters gegeben, so die Sprecherin. In Frankfurt kam es am Vormittag zu Verspätungen und Ausfällen. Dies wirkte sich auf viele Verbindungen aus, die über die Stadt fuhren.

Wetterdienst hebt Glättewarnung auf

Bereits am Samstag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glatteis durch gefrierenden Regen. Die Warnung galt für weite Teile des Landes. Die Wetterexperten riefen die Menschen auf, vorsichtig zu sein. Am Sonntagmittag bestand keine Warnung mehr wegen Glatteis für den Südwesten.