Winterliches Wochenende mit frostigen Nächten

Am Samstag wird es im Süden neblig. (Symbolbild)

Das Wochenende bringt Baden-Württemberg einen Mix aus Sonne und Hochnebel. Der Freitag beginnt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Regen im Süden; oberhalb von 600 Metern fällt Schnee. Im Tagesverlauf bleibt es meist trocken, nur im Südschwarzwald sind einzelne Schneeschauer möglich. Von Norden her lockert es gelegentlich auf, die Temperaturen liegen zwischen einem Grad in den Hochlagen und sieben Grad im Oberrheingraben.

Trüber Samstag im Süden

Nach Angaben des DWD bleibt es im Süden des Landes am Samstag größtenteils trüb, während es im Norden heiter bis sonnig wird. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von minus einem Grad im Hochschwarzwald bis zu sechs Grad in der Kurpfalz. In der Nacht zum Sonntag breitet sich der Nebel wieder aus. Wo der Himmel klar bleibt, sinken die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad. Es besteht Glättegefahr.

Sonne im Norden, Hochnebel im Süden

Der Sonntag startet mit Nebel, der sich nördlich der Alb größtenteils auflöst, prognostiziert der DWD. Dort bleibt es oft sonnig, während der Süden weiterhin unter einer dichten Hochnebeldecke liegt. Nur in den Höhenlagen des Schwarzwalds und der Schwäbischen Alb gibt es freundliches Wetter. Die Höchstwerte liegen bei null Grad an der Donau und bis zu fünf Grad am nördlichen Oberrhein.

Eisige Nacht zum Montag

In der Nacht zum Montag wird es erneut frostig mit Tiefstwerten zwischen minus eins und minus sieben Grad. Zudem breiten sich Nebel und Hochnebel erneut aus, was die Sichtverhältnisse beeinträchtigen kann. Auch Glätte ist nicht ausgeschlossen.