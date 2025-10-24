Windig nasses Wetter im Südwesten - Schnee in Aussicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das stürmisch-nasse Wetter lässt im Südwesten vorerst nicht nach. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge lohnt es sich, die dickeren Jacken hervorzuholen: Eine Kaltfront sorgt heute für deutliche kühlere Temperaturen zwischen acht und 13 Grad. Zudem werden Regen- und Graupelschauer erwartet.

In hohen Lagen des Schwarzwalds, wie am Feldberg, sind noch schwere Sturmböen möglich. Im Bergland ist es zudem bei Höchstwerten von fünf Grad vergleichsweise kühl. Ferner erwartet der DWD starken bis stürmischen Wind aus Südwesten. Viel Sonne gibt es demnach auch nicht: Sie wechselt sich in einem Mix mit Wolken und Schauern ab.

Erste Schneeflocken können dann in der Nacht schon fallen. Die Schneefallgrenze sinkt laut einem Meteorologen auf etwa 800 Meter. Winterliches Wetter erwarten die Experten jedoch nicht. Es könne aber für Schneematsch reichen, weswegen Autofahrer vorsichtig sein sollten.

Orkanartige Böen auch am Samstag

Wer für Samstag einen Ausflug plant, sollte sich wetterfest kleiden. Viel Regen und Schauer werden vorhergesagt. Ab dem Nachmittag sind in Oberschwaben auch Gewitter möglich. Die Auswirkungen vom Sturmtief zeigen sich noch, in hohen Lagen kann es orkanartige Böen geben. Ferner wird ein in Böen starker bis stürmischer Südwestwind erwartet.

Am Sonntag könnte es weiterhin schwere Sturmböen auf dem Feldberg geben. Die Temperaturen liegen bei kühlen sieben bis zwölf Grad.