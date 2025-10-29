Wieso die Autobahn 8 über viele Stunden gesperrt war

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil ein Lastwagen auf einer Strecke von 20 Kilometern Treibstoff verloren hat, ist die wichtige Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Nord und Rutesheim stundenlang gesperrt worden. Die Gefahr sei der Polizei gegen kurz vor 7.00 Uhr am Morgen gemeldet worden, sagte ein Sprecher. Die Sperrung der Strecke wurde erst gegen 18.30 Uhr wieder aufgehoben.

Warum der Treibstoff aus dem Tank des Lkw auslaufen konnte, war zunächst unklar. Die großflächige Ölspur war demnach eine »massive Gefahr« für Verkehrsteilnehmer. Die Fahrbahn wurde gesperrt, unter anderem auch wegen der kurvenreichen und ansteigenden Strecke.

Für die Aufräumarbeiten waren sechs Reinigungsfahrzeuge im Einsatz. Autofahrer sollten die Sperrung weiträumig umfahren. Zwischenzeitlich staute es sich Polizeiaussagen zufolge auf etwa elf Kilometer. Zuvor hatte der SWR berichtet.