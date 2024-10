Wiedersehen mit Wohlgemuth: VfB-Chef lobt Holstein Kiel

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart drückt seinem Ex-Club Holstein Kiel in der Fußball-Bundesliga weiter die Daumen. »Es ist wichtig, dass man nicht nur kurzfristig an das Überleben in der Bundesliga denkt, sondern versucht, weitreichende Perspektiven für den Verein zu finden. Daher erachte ich den Weg von Holstein Kiel als richtig«, sagte der 45-Jährige den »Kieler Nachrichten«.

Wohlgemuth arbeitete von Juni 2018 bis Oktober 2019 für Holstein, ehe er über den SC Paderborn zum VfB wechselte. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) treten die Kieler mit einigen Personalsorgen in Stuttgart an. Denn neben den beiden verletzten Schweden Alexander Bernhardsson und Carl Johansson wird auch Lewis Holty erneut wegen Rückenproblemen fehlen.

Holstein-Trainer Marcel Rapp bleibt aber auch nach sieben Spielen ohne Sieg gelassen. »Ich bin nicht in die Saison gegangen und habe gedacht: Wir marschieren jetzt mit Holstein Kiel durch die Bundesliga und hauen jeden Gegner aus dem Stadion«, sagte er. »Sondern ich wusste: Es gibt Phasen, in denen man mehr verliert, als gewinnt. Das ist ganz normal. Darauf sind wir vorbereitet. Und wenn das eintritt, geht man anders damit um, als wenn das aus dem Nichts kommt. Ich sehe nicht Gegner, die uns komplett auseinandernehmen. Es fehlt nicht viel.«