Wieder Fastnachtsumzug der rheinischen Schwesterstädte

Nach vier Jahren soll es 2024 wieder einen gemeinsamen Fasnachtsumzug der Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim geben. Die Narren richteten ihr Spektakel vor der Pandemie im Wechsel diesseits und jenseits des Rheins aus - am Sonntag, dem 11. Februar 2024, sei die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz an der Reihe, teilte die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft Lukom am Freitag mit. 2021, 2022 und 2023 war der Umzug ausgefallen.