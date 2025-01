Wie gut kannte getötete Frau in Stuttgart den Verdächtigen?

Die Polizei ermittelt, in welchem Verhältnis der Tatverdächtige und das Opfer zueinander standen. (Symbolbild)

Im Fall einer getöteten 25-Jährigen in Stuttgart konzentriert sich die Polizei auf die Beziehung der jungen Frau zu einem 34 Jahre alten Tatverdächtigen. Das Opfer und der Mann hätten sich gekannt, sagte ein Polizeisprecher. »In welcher Beziehung sie zueinander standen, ist Gegenstand der Ermittlungen.«

Zu einem möglichen Motiv für die Tat könne man derzeit noch nichts sagen, sagte der Polizeisprecher. Der Tatverdächtige haben sich bislang nicht zu den Vorwürfen gegen ihn eingelassen.

Die Leiche der jungen Frau war am Freitag von Rettungskräften in ihrer Wohnung in Stuttgart gefunden worden. Weil sie länger nicht erreichbar gewesen war, hatten Freunde die Polizei alarmiert.

Am Montag hatte die Polizei einen 34-jährigen bosnisch-herzegowinischen Staatsbürger festgenommen. Der Mann stamme aus dem erweiterten Bekanntenkreis der 25-Jährigen und sei zunächst Zeuge in den Ermittlungen gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Seine Aussagen waren demnach allerdings widersprüchlich, damit machte er sich verdächtig. Der Tatverdächtige wurde inzwischen einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl.