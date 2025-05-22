Wie der SPD-Landesvorsitzende Wähler überzeugen will

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der baden-württembergische SPD-Vorsitzende und Fraktionschef Andreas Stoch ist auf »Zukunfts-Tour« im Südwesten unterwegs und macht Halt in Reutlingen. Im GEA-Redaktionsgespräch spricht Stoch darüber, wie er vor der Landtagswahl im kommenden Jahr die Wähler von sich überzeugen will, über den Zustand der SPD und was er an der derzeitigen Landesregierung kritisiert.

GEA: Herr Stoch, der SPD-Landesvorstand hat Sie letzte Woche in Stuttgart einstimmig als Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg nominiert. Wie blicken Sie auf die Wahl im kommenden Jahr?

Andreas Stoch: Ich glaube, dass die Landtagswahl nächstes Jahr noch stärker als in der Vergangenheit von der bundespolitischen Stimmung abhängig sein wird. Kretschmann hört auf, das macht die Wahl noch offener. Denn der Amtsbonus des Ministerpräsidenten fällt weg. Umso wichtiger wird sein, wie die Menschen im Land bis dahin die Handlungsfähigkeit der Politik wahrnehmen. Wenn die Koalition aus SPD und Union in Berlin es schafft, den Menschen das Vertrauen zurückzugeben, dass Politik und Staat auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig sind, dann glaube ich, dass dadurch die Umfragewerte der SPD sowohl im Bund als auch im Land wieder steigen werden.

»Eine Landesregierung muss mehr tun, als nur am Spielfeldrand zu stehen«

Wo steht Baden-Württemberg für Sie im Moment?

Stoch: Baden-Württemberg ist in Sachen Unternehmenskultur, Fleiß und Kreativität immer noch ein sehr starkes Land. Dieses Land wird aber momentan unter Wert regiert. Bei der grün-schwarzen Regierung kommen schon seit über einem Jahr keine großen politischen Maßnahmen mehr heraus. Unser Land braucht jetzt aber weitreichende politische Entscheidungen. Die beiden Partner, die im Moment in der Regierung in Stuttgart sitzen, sind zu diesen weitreichenden Entscheidungen aber offensichtlich nicht mehr in der Lage. Und das reicht für ein Land wie Baden-Württemberg in einer so schwierigen Zeit nicht. Unsere Industrie steht erheblich unter Druck. Eine Landesregierung muss hier mehr tun, als nur am Spielfeldrand zu stehen. Hier geht es um eine aktive Industriepolitik und den Kampf um jeden Arbeitsplatz. Ich habe nicht das Gefühl, dass in der Landesregierung das alle verstanden haben. Und eine Landesregierung, die das nicht verstanden hat, ist für Baden-Württemberg in dieser schwierigen Situation sicherlich die falsche Regierung.

Zehn Monate vor der nächsten Landtagswahl liegt die SPD im Südwesten laut einer aktuellen Umfrage nur noch bei 10 Prozent. Wie wollen Sie Ihre Partei aus dem Tief herausholen?

Stoch: Die Umfragen sind gerade tatsächlich etwas demotivierend. Ich glaube, es muss deutlicher werden, dass die aktuelle Regierung ihren Job nicht macht. Doch wir wollen auch Vorschläge für das Land machen: Wir brauchen Investitionen in Infrastruktur und Bildung. Es muss ein Kita-Investitionsprogramm aufgelegt werden, damit alle Kinder einen Kita-Platz bekommen. Denn aktuell fehlen in Baden-Württemberg 60.000 Kita-Plätze. Im Bereich Wirtschaft brauchen unsere Unternehmen eine verlässliche Energieversorgung, also Investitionen in Energienetze. Hier muss das Land die Ärmel hochkrempeln, Geld in die Hand nehmen und den Unternehmen, genauso wie jedem Einzelnen das Gefühl geben: Ihr seid in einem Land, in dem die Zukunft gebaut wird. Die SPD steht dafür, dass ein Staat auch in schwierigen Situationen aktiv wird und sich nicht einfach ins Schneckenhaus zurückzieht. Die Bereiche Wirtschaft, Bildung und Wohnen werden die Hauptthemen der SPD in diesem Wahlkampf sein.

»Dieses Land wird momentan unter Wert regiert«

Manuel Hagel oder Cem Özdemir – wen sehen Sie als nächsten Ministerpräsidenten?

Stoch: Da sage ich selbstbewusst: Hier gibt es auch noch den Andreas Stoch. Ich glaube tatsächlich, dass sich in den nächsten neun Monaten viele Bürgerinnen und Bürger informieren werden, wer hier auf dem Markt ist. Im Wahlkampf wird auch eine Rolle spielen, wer glaubwürdig ist und wem die Menschen zutrauen, das Amt des Ministerpräsidenten auszuüben. Welche demokratischen Mehrheiten möglich sind, wird sich erst nach der Wahl zeigen. Mein Ziel ist es, mit meiner SPD bei der Wahl so stark zu werden, dass wir in der nächsten Landesregierung dabei sind. Weil wir der Überzeugung sind, dass eine Landesregierung mit einer SPD besser funktioniert als das, was wir in den letzten neun Jahren in Baden-Württemberg hatten.

Sie sprechen von demokratischen Mehrheiten. Was bedeutet das für den Umgang mit der AfD?

Stoch: Eine Partei, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, ist aus meiner Sicht in keinerlei Weise in der Lage, sich für das Wohl dieses Landes einzubringen. Die AfD hat einmal gesagt: Uns geht es gut, wenn es Deutschland schlecht geht. Also muss es unser aller Interesse sein, dass es der AfD schlecht geht.

Der Umgang mit der Personalie Saskia Esken hat im SPD-Landesverband für Verstimmungen gesorgt. Esken hat in einem Interview eine regelrechte Jagd auf ihre Person kritisiert. Werden Frauen in der SPD kritischer betrachtet als Männer?

Stoch: Ich kann definitiv ausschließen, dass Frauen in der SPD kritischer als Männer betrachtet werden. Für die neuen Kabinettsposten in Berlin hat die SPD sechs Frauen und drei Männer benannt. Bei der Diskussion um Saskia Esken hätte ich mir allerdings gewünscht, dass man früher intern zu einer Lösung gekommen wäre. Die Debatte hat viel zu lange gedauert. Ich möchte, dass wir als Partei solidarisch miteinander umgehen.

»Wirtschaft, Bildung und Wohnen werden die Hauptthemen der SPD im Wahlkampf sein«

Ihr SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil sagt, der SPD sei der Charakter als Arbeiterpartei abhandengekommen. Eine Kommission sieht die Partei außerdem in einem kritischen Zustand. Wo liegt Ihrer Meinung nach die Zukunft der SPD?

Stoch: Die SPD in Baden-Württemberg hat noch nie als wirkliche Arbeiterpartei gegolten. Ich glaube, dass die SPD in den letzten Jahren gerade auch bei der Debatte um das Bürgergeld das Gefühl vermittelt hat, dass die Frage der sozialen Absicherung vor der Frage der Leistungsgerechtigkeit steht. Es sollte aber klar sein, dass die SPD immer auf der Seite der Fleißigen steht. Also auf der Seite derer, die jeden Tag, sei es mit ihren Händen oder mit ihren Köpfen, ihre Existenz sichern. Eine SPD der Zukunft muss aber trotzdem dafür sorgen, dass ein Staat gut funktioniert. Und dazu gehört, für gute Bildung und genügend bezahlbaren Wohnraum für alle zu sorgen. Und sie muss sich darum kümmern, dass Menschen im Alter oder bei Krankheit nicht durch das soziale Netz rauschen.

Sie haben im Rahmen Ihrer Zukunftstour das Innovationszentrum Innoport in Reutlingen besucht. Wo sehen Sie die Stärken von Reutlingen und der Region?

Stoch: Wenn ich auf meiner Zukunfts-Tour sehe, mit welcher Power, mit welchem Aufbruchsgeist die Menschen im Land unterwegs sind, gibt mir das ganz viel Mut. Reutlingen und die ganze Region steht für Innovationsgeist, für ein hohes technisches Niveau. Aber natürlich ist klar, dass sich die Welt verändert. Hier sehe ich aber auch Chancen für unser Land. In Reutlingen befindet sich eine Hochschule, die eine ganz entscheidende Rolle spielt, indem sie der Frage nachgeht, mit welchen neuen Produkten, mit welchem Wissen wir wirtschaftlich in Zukunft erfolgreich sein können. Und wenn ich nach Reutlingen reinfahre und die umliegende Landschaft sehe, weiß ich, in welcher schönen Umgebung wir leben. Wir sehen manchmal nicht mehr, wie gut es uns eigentlich geht, wie schön unser Land ist und wie gut unser Gemeinwesen funktioniert. Den Menschen wieder Zuversicht zu geben, dass Baden-Württemberg auch in 20 Jahren noch ein sehr, sehr lebenswertes Land sein wird, ist die Idee, die ich politisch vermitteln möchte.