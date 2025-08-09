Wetterdienst warnt vor starker Wärmebelastung im Land

Bitte aktivieren Sie Javascript

Den Menschen in Baden-Württemberg steht ein echtes Sommerwochenende bevor. Für Samstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für südliche Teile des Bundeslandes sogar eine Warnung vor starker Wärmebelastung herausgegeben. Betroffen ist die Region vom südlichen Oberrheingraben bis zum Bodensee.

Was es mit der Warnung auf sich hat

Vor starker Wärmebelastung warnt der DWD, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Dieser liege bei etwa 32 Grad. Ab 38 Grad wird vor extremer Wärmebelastung gewarnt.

Weiteres Kriterium ist die Temperatur nachts in Innenräumen. »Denn bleibt die Nacht zu warm, verschlechtert sich die Schlafqualität«, heißt es dazu. »Durch diese zusätzliche Belastung wird die Hitze tagsüber schlechter verkraftet.«

Wie soll ich mich verhalten?

Zeiten mit anhaltend hoher Wärmebelastung können dem menschlichen Organismus ernsthaft zu schaffen machen. Der DWD rät daher unter anderem, die Hitze zu meiden und zum Beispiel nachmittags nicht nach draußen zu gehen. Den Körper solle man kühl halten und auf ausreichende Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr achten. Leichtes Essen, luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung helfen ebenso wie der Verzicht auf Alkohol.

Ferner sollte man die Wohnung kühl halten und ein Auge auf Mitmenschen haben: Gerade alleinstehende Betagte und pflegebedürftige Personen seien bei Hitze besonders gefährdet und benötigten Aufmerksamkeit, heißt es.

Die Prognose

Diesen Samstag soll es im ganzen Land trocken und überwiegend sonnig bleiben. Im Odenwald könnten die Temperaturen auf bis zu 29 Grad steigen, im Breisgau sogar auf heiße 35 Grad. Der Wind wehe dabei nur schwach. In der Nacht zu Sonntag ist es laut dem Wetterdienst überwiegend leicht bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken demzufolge auf 18 bis 13 Grad.

Auch der Sonntag bringt der Prognose zufolge viel Sonne bei überwiegend wolkenlosem Himmel. Es soll 26 bis 29 Grad warm werden. (dpa)