Wetterdienst warnt nach heißestem Tag auch vor Unwetter

Nach der tagelangen Hitzewelle haben Wolken, Schauer und teils auch Gewitter vielen Menschen in Baden-Württemberg die ersehnte Abkühlung beschert. Im Süden des Landes, später zudem im Südosten rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) allerdings mit schweren Gewittern, die Meteorologen warnten vor heftigem Starkregen und Hagel. Wetterwarnungen sprachen die Meteorologen bis zum Mittag aber nicht aus.

War es seit dem Wochenende vor allem heiß, so kühlte es zunächst auf Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad ab - deutlich kühler als an den Vortagen. Für Oberschwaben rechnete der DWD in der Nacht zum Freitag mit weiteren Schauern und einzelnen Gewitter, im Laufe der Nacht sollten diese aber nachlassen.

Freundlich und trocken gehe es weiter bis zum Sonntag, dann erst könne es hier oder da auch wieder etwas regnen. Bis zum Ende der Woche halten sich die Temperaturen tagsüber zwischen 22 und 31 Grad, heißer soll es nicht erneut werden.

Keine tropischen Nächte mehr

Eine gute Nachricht: Nachts wird es wieder kühler, Wohnungen und Häuser können gelüftet werden und sich abkühlen. Die Werte sinken den Angaben nach auf unter 20 Grad und gelten nicht mehr als tropisch. Mancherorts im Südwesten sind laut DWD sogar Tiefstwerte im niedrigen zweistelligen Bereich denkbar.

Temperaturen hatten sich hochgeschraubt

Bereits seit dem Wochenende hatten sich die Temperaturen Tag für Tag ein Stück hochgeschraubt, bis sie am Mittwoch vor allem im Norden des Landes neue Höchstwerte für dieses Jahr im Südwesten erreichten. Nach vorläufigen Angaben des DWD wurden in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) 38,7 Grad Celsius gemessen - der bisher heißeste Tag in diesem Jahr im Südwesten. In Mannheim wurden schweißtreibende 38,5 Grad erreicht.

Der bisherige Juli-Rekord für Baden-Württemberg wurde damit deutlich nicht gebrochen: Er liegt bei 39,8 Grad, aufgestellt am 25. Juli 2019 ebenfalls in Waghäusel-Kirrlach. Der offiziell höchste Wert für Baden-Württemberg liegt bei 40,2 Grad aus dem Jahr 2003.