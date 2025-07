Wetterdienst verlängert landesweite Hitze-Warnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen der weiter steigenden Temperaturen und der mangelnden Abkühlung in Baden-Württemberg verlängert der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine landesweite Warnung vor »extremer Hitze«. Bis zum Mittwochabend sei bis zu einer Höhe von 400 Metern mit einer extremen Wärmebelastung zu rechnen.

Die Meteorologen empfehlen unter anderem, die Sonne zu meiden, Anstrengungen zu vermeiden und ausreichend Flüssigkeit und Elektrolyte zu sich zu nehmen.

Der DWD erwartet für Mittwoch den Hitzehöhepunkt der laufenden Woche. Bis zu 39 Grad seien möglich, am heißesten werde es im Kraichgau, teilte er mit. Auch im Bergland könnten die Temperaturen am Mittwoch die 30-Grad-Marke überschreiten, dort könne es erneut zu Gewittern kommen. Die Nacht zum Donnerstag wird erneut verbreitet tropisch warm bei Tiefstwerten von 22 bis 20 Grad. Dann erst wird wegen Gewittern in Baden-Württemberg mit einer kleinen Verschnaufpause gerechnet.