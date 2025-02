Wetterdienst: »Frühlingshafte« Temperaturen im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

In den kommenden Tagen wird es mild im Südwesten. Der Deutsche Wetterdienst erwartet teils »frühlingshafte Temperaturen«, wie ein Sprecher sagte. Dienstag und Mittwoch bleibt es demnach vor allem nachts frostig, doch im Verlauf der Woche sollen die Temperaturen in den zweistelligen Bereich gehen.

Am Dienstag gehen Wolkenfelder im Tagesverlauf oft in Sonne über, mit Höchstwerten zwischen minus ein und plus sieben Grad. Am Mittwoch wird es anfangs vor allem im Süden neblig, im Tagesverlauf setzen sich Wolken durch. Die Höchsttemperaturen liegen bei zwei bis acht Grad.

In der Nacht auf Donnerstag stellt sich laut DWD-Sprecher »langsam eine mildere Luftmasse ein« - und die Temperaturen steigen. Der Donnerstag und Freitag sollen deutlich wärmer werden, mit jeweils bis zu 13 sowie 16 Grad im Breisgau. Im Rest von Baden-Württemberg werden Höchstwerte von 7 bis 10 sowie 9 bis 14 Grad erwartet. Es bleibt bewölkt, aber trocken.