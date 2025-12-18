Wetter bleibt mild und trocken – Sonntag kühlt es ab

Der Winter lässt noch auf sich warten - die Temperaturen bleiben vorerst mild. (Symbolbild)

Die für diese Jahreszeit relativ milden Werte um die zwölf Grad halten sich im Südwesten bis zum Wochenende. Der Sonntag wird laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) etwas kühler - bei nur noch ein bis neun Grad. Wind und Regen seien nicht in Sicht.

Nebel und Hochnebel am Vormittag

Die DWD-Meteorologen erwarten am Donnerstag bis zu 14 Grad im Breisgau, am Freitag seien sogar Temperaturen bis zu 15 Grad in der Ortenau möglich. Nach Auflösung des Nebels wird es nur mancherorts freundlich. Meist ist es kräftig bewölkt.

Der Samstag erreicht laut dem DWD-Sprecher noch bis zu zwölf Grad, es bleibt niederschlagsfrei. Am Sonntag werden dann nur noch bis zu neun Grad erreicht. »Es ist eine ziemlich langweilige Wetterlage«, sagte der DWD-Sprecher.