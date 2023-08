Aktuell Land

Werbung für besondere Wanderwege - Erreichbarkeit mit ÖPNV

Das Verkehrsministerium zeichnet künftig Wanderwege aus, die besonders gut ohne Auto erreichbar sind. Sie seien so angelegt, dass Start- und Endpunkt gut mit Bus und Bahn zu erreichen seien, teilte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) mit. Die Wanderinnen und Wanderer müssten auch nicht wie bei Rundwanderwegen zum Ausgangspunkt zurückkehren, wo das Auto geparkt sei.