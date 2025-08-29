Wenn Wut außer Kontrolle gerät: Psychiater erklärt Reutlinger »Systemsprenger«-Urteil

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Der Junge schreit, schlägt und tritt. Wenn er einen Wutanfall hat, dann attackiert er Spielkameraden, Erzieher und Gegenstände. Das passiert teils jeden Tag. Der Kindergarten fühlt sich vom Verhalten des Fünfjährigen überfordert, will die anderen Kinder und die Mitarbeiter schützen und kündigt die Betreuung. Dagegen gehen die Eltern mit juristischen Mitteln vor. Der Fall kommt vor das Amtsgericht Reutlingen. Vor zweieinhalb Wochen fällt das Urteil: Der Richter gibt der Einrichtung Recht, sie darf den Jungen abweisen.

In der Verhandlung kritisiert die Anwältin der Mutter, dass der Junge als »Systemsprenger« dargestellt werde. Der Begriff nimmt Bezug auf den bekannten deutschen Spielfilm aus dem Jahr 2019. Er zeigt die neunjährige Benni, ihre Zerrissenheit zwischen Anhänglichkeit und Aggression, ihren Leidensweg zwischen wechselnden Schulen und Psychiatrien, Pflegefamilien und Kinderheimen.

Einerseits erinnert der Reutlinger Fall an den Film, andererseits ist solch eine extreme Verhaltensstörung selten. Darum hat der GEA nachgefragt, was es mit dem Phänomen auf sich hat. Im Interview erklärt der Tübinger Kinder- und Jugendpsychiater Gottfried Maria Barth, was ein Systemsprenger ist, wie er dazu wurde und wo er Hilfe bekommt.

Was ist ein Systemsprenger?

Gottfried Maria Barth: »Systemsprenger« ist keine medizinische Diagnose wie zum Beispiel Depression, Burnout oder Schizophrenie. Stattdessen handelt es sich um einen Begriff, der durch den gleichnamigen Film bekannt wurde und sich in Fachkreisen eingebürgert hat. Er besagt, dass das Kind Eltern und Geschwister, Kindertagesstätte und Schule, Sonderpädagogik und Psychotherapie, Kinderheim und Pflegefamilie überfordert, dass das Personal die Betreuung nicht leisten kann und dass die Einrichtungen das Kind letztlich abweisen müssen. Insofern »sprengt« das Kind das System der vorhandenen Angebote. Der Begriff beschreibt also die Leistungsgrenzen der üblichen Erziehungsstätten, er verurteilt nicht das Kind für sein Verhalten.

Was macht ein Systemsprenger?

Gottfried Maria Barth: Das Verhalten unterscheidet sich von Kind zu Kind. Es können verschiedene Störungen vorliegen. Wenn die Regulierung der Emotionen gestört ist, dann rastet das Kind beim kleinsten Anlass aus. Wenn das Sozialverhalten gestört ist, dann hält das Kind keine Regeln ein – stört, stiehlt, läuft weg, um einige Beispiele zu nennen. Bei grenzüberschreitendem Verhalten merkt das Kind nicht, wenn es anderen Menschen zu viel wird.

Emotionen regulieren, Regeln befolgen, Grenzen anderer Menschen respektieren: Diese Verhaltensweisen beherrscht kein Kind von klein auf. Doch der Großteil lernt es allmählich mit der Hilfe von Eltern und anderen Bezugspersonen. Am Ende geht es so gut, dass das Zusammenleben in Familie, Kita und Schule ohne große Probleme klappt.

Bei Systemsprengern ist das anders: Sie sprechen nicht positiv an auf gängige pädagogische Maßnahmen, lernen das angemessene Verhalten nicht und integrieren sich nicht in soziale Gruppen.

Warum macht ein Systemsprenger das?

Gottfried Maria Barth: Die Ursache kann man bloß vermuten. Aber eines ist sicher: Es gibt immer mehrere Gründe. Manche Kinder und Jugendliche haben keine guten, stabilen Beziehungen erlebt. Andere hatten traumatisierende Erlebnisse. Möglicherweise sind einige von der genetischen Ausstattung her schneller und stärker erregbar. Wenn mehreres davon zusammenkommt, dann kann eine kritische Grenze überschritten werden, sodass es zum Systemsprenger-Verhalten kommt.

Gibt es mehr Jungen oder Mädchen?

Gottfried Maria Barth: Unter Systemsprengern gibt es traditionell ein Übergewicht bei Jungen. Das liegt daran, dass Jungen und Mädchen verschieden auf psychische Belastungen reagieren. Jungen sind eher wütend und richten die Aggression nach außen gegen andere Menschen. Das kann sich dann als Systemsprenger-Verhalten zeigen. Mädchen sind eher traurig und ziehen sich in sich selbst zurück. Das zeigt sich dann als Depression, Essstörung oder Selbstverletzung. Wie es zu diesen Unterschieden kommt, ist nicht ganz klar: Das können Hormone sein, Erziehung oder Rollenbilder in der Gesellschaft. Allerdings gibt es auch weibliche Systemsprenger.

Gibt es ein typisches Alter?

Gottfried Maria Barth: Der Schwerpunkt liegt bei Jugendlichen, also zwischen 14 und 23 Jahren. Zwar zeigen manche Kinder schon auffälliges Verhalten, doch sie können von den Einrichtungen meistens noch gehalten werden. Jugendliche dagegen haben nochmal andere Kräfte und Fähigkeiten.

Dr. med. Gottfried Maria Barth hilft Systemsprengern. Er arbeitet als Kinder- und Jugendpsychiater am Universitätsklinikum Tübingen. Foto: Privat

Wie viele Systemsprenger gibt es?

Gottfried Maria Barth: Exakte Zahlen liegen nicht vor. Es gibt nur Schätzungen. Verschiedene Quellen berichten von 3.000 bis 5.000 Kindern und Jugendlichen in Deutschland.

Hat ihre Zahl zugenommen?

Gottfried Maria Barth: Ich arbeite seit 32 Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Tübingen. Im klinischen Alltag haben ich und meine Kolleginnen und Kollegen den Eindruck, dass die Zahl der Systemsprenger stark zugenommen hat. Insgesamt nehmen wir viel mehr Kinder und Jugendliche mit großen psychischen Problemen stationär auf – wobei die Behandlung bei uns erst erfolgt, wenn andere Therapieformen nicht ausreichen.

Woran liegt das?

Gottfried Maria Barth: Das hat mehrere Gründe: Psychische Erkrankungen werden in der Gesellschaft heute eher erkannt und behandelt als früher. Zugleich hat sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit schweren psychischen Belastungen vervielfacht in den letzten beiden Jahrzehnten (und nicht erst seit der Covid-Pandemie). Das liegt daran, dass sich unsere Lebenswelt stark verändert hat: Der Druck, überall Leistung zu bringen, ist heute enorm. In meiner Jugend war Kindsein entspannter.

Heute haben junge Menschen über das Smartphone ständig Zugriff auf Internet und Social Media. Da prasselt alles permanent auf sie ein: Krieg und Gewalt, Hass und Hetze, Pornografie und Verkaufsangebote. Die Kinder und Jugendlichen sind dem hilflos ausgeliefert, die Eltern haben keine Kontrolle. Früher sind auch schlimme Dinge passiert, aber man hat nicht alles mitgekriegt. Und beim stationären Computer konnten die Eltern die Nutzungszeit noch begrenzen.

Mehr Kindern heute fehlt die Unterstützung durch Erwachsene. Denn manche Eltern sind selbst hilflos: Sie haben keine Orientierung im Leben, können ihre Emotionen schlecht regulieren, sind verunsichert in Erziehungsfragen oder haben wenig Interesse am Nachwuchs. Das sind schlechte Voraussetzungen, um als Kind eine stabile Psyche zu entwickeln.

Wie sieht die Behandlung aus?

Gottfried Maria Barth: Eltern, Kita, Schule, Jugendhilfe und Psychiatrie können Systemsprenger nicht auffangen. Darum heißen sie ja Systemsprenger: Weil sie die Kapazitäten der üblichen Erziehungseinrichtungen überfordern. Also braucht es spezielle Angebote für Systemsprenger. Die Tübinger Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie die Jugendämter von Tübingen und Reutlingen wollen gemeinsam eine Wohngruppe einrichten. Dort sollen nur Systemsprenger untergebracht, von mehreren Pädagogen rund um die Uhr betreut und von Psychiatern unterstützt werden.

Dabei geht es darum, einen Rahmen zu schaffen, der Grenzen setzt und Halt gibt, und Beziehungen aufzubauen, die stabil und wertschätzend sind. Denn das fehlt den Systemsprengern am meisten. Der Teufelskreis aus Neuanfang, Eskalation und Abbruch muss durchbrochen werden. Denn mit jedem Rauswurf verliert das Kind Beziehungen zu anderen Menschen, das ist schwer zu verkraften.

Werden aus Systemsprenger-Kindern jemals normale Erwachsene?

Gottfried Maria Barth: Mit dem Normalitätsbegriff kann ich wenig anfangen. Meine Patienten gelten als nicht normal. Aber im Fernsehen sehe ich Menschen, die sich viel unnormaler verhalten.

»Normalsein« ist nicht das Behandlungsziel. Stattdessen geht es darum, dass die Kinder und Jugendlichen sich glücklich fühlen. Dass sie stabile, erfüllende Beziehungen eingehen. Wenn das gelingt, dann ist schon viel erreicht. Wenn sie darüber hinaus Schule, Ausbildung, Beruf schaffen und wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen, dann ist es perfekt. In vielen Fällen gelingt das, aber nicht in allen.

Mit der Therapie erreichen wir die Mehrheit der Kinder und bewirken etwas. Wir können Bausteine für ein gelingendes Leben liefern. Aber wir haben keinen Einfluss darauf, was später daraus wird. Allerdings bekommen wir oft Rückmeldungen von Erwachsenen, die als Kinder und Jugendliche bei uns in psychiatrischer Behandlung waren und sich jetzt ein gutes, stabiles Leben aufgebaut haben. Das bestätigt uns in unserer Arbeit. (GEA)