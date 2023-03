Aktuell Land

Weniger Elementarschäden bei der SV Sparkassenversicherung

Die Kosten für Elementarschäden sind bei der SV Sparkassenversicherung im vergangenen Jahr stark gesunken. Insgesamt wurden 104,9 Millionen Euro für von der Natur verursachte Schäden ausgegeben, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Als Elementarschäden gelten beispielsweise Schäden durch Sturm, Hagel oder Überschwemmung. Im Vorjahreszeitraum waren es 407,7 Millionen Euro gewesen. Die SV war bis 1994 Monopolist für Gebäudeversicherungen in Baden-Württemberg, inzwischen liegt der Gebäude-Marktanteil eigenen Angaben zufolge noch bei etwa 60 Prozent.