Weltranglisten-Erste sagt für Stuttgart zu: Sabalenka dabei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Weltranglisten-Führende Aryna Sabalenka wird auch im kommenden Jahr beim Tennisturnier in Stuttgart dabei sein. Die viermalige Finalistin unternimmt vom 11. bis 19. Juli 2026 einen erneuten Anlauf in Richtung Titelgewinn. Bislang konnte sie noch kein Endspiel für sich entscheiden.

Dass Sabalenka sich zu diesem frühen Zeitpunkt zu einer Teilnahme bekennt, sei »ein großes Kompliment«, sagte Turnierdirektor Markus Günthardt. Nach Angaben des Veranstalters wird die bevorstehende Ausgabe erneut gut besetzt sein. Demnach werden sechs Spielerinnen aus den Top Ten der Weltrangliste erwartet.