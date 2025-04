Weltkriegsbombe in Industriegebiet entschärft

Die Entschärfung soll noch am Abend erfolgen. (Symbolbild)

In einem Industriegebiet in Lichtenau (Kreis Rastatt) ist eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft worden. Sie sei bei Bauarbeiten gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei im Einsatz gewesen. Die Experten hätten die Bombe noch am frühen Abend entschärft.

Im Umkreis von 300 Metern mussten etwa 30 Menschen ihre Häuser verlassen. Laut Stadt kamen neun von ihnen im Rathaus unter. Sie dürfen laut Polizei nun wieder nach Hause. Zuvor hatten die »Badischen Neuesten Nachrichten« und der SWR darüber berichtet.