Weiterer Wechsel beim MTV: Krenicky geht, Shaffmaster kommt

Der entthronte Volleyball-Meister Allianz MTV Stuttgart trennt sich von seiner Zuspielerin Charlotte Krenicky und setzt stattdessen künftig auf Melani Shaffmaster. Die Belgierin Krenicky habe um die Auflösung ihres noch bis 2026 gültigen Vertrags gebeten, teilte der Club mit. Zu den genauen Hintergründen machten die Schwaben keine Angaben.

Zunächst habe der Verein auf Krenickys Anliegen zurückhaltend reagiert, hieß es weiter. Nach konstruktiven Gesprächen habe man sich am vergangenen Montag dann aber geeinigt. Die US-Amerikanerin Shaffmaster wird ihre Position einnehmen und gemeinsam mit Pia Kästner das künftige Zuspiel-Duo bilden.

Nach neun Finalteilnahmen in Serie waren die Stuttgarterinnen in der vergangenen Saison überraschend bereits im Halbfinale am Dresdner SC gescheitert. Es folgte ein großer personeller Umbruch im Kader.