Weiterer Haftbefehl nach »Reichsbürger«-Festnahme in Vollzug

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Festnahmen und Durchsuchungen bei der »Reichsbürger«-Gruppe »Königreich Deutschland« sind zwei von vier festgenommenen Männern in Untersuchungshaft. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof setzte demnach einen zweiten Haftbefehl in Vollzug. Der Gründer der Gruppe, Peter Fitzek, soll ebenfalls noch im Laufe des Tages vorgeführt werden, der vierte Beschuldigte erst am Mittwoch.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte am Dienstag den Verein »Königreich Deutschland« verboten, der als größte Gruppierung sogenannter Reichsbürger und Selbstverwalter gilt. In mehreren Bundesländern wurden vom Verein genutzte Gebäude sowie Wohnungen führender Mitglieder durchsucht. Die Bundesanwaltschaft ließ vier mutmaßliche Rädelsführer festnehmen: den »obersten Souverän« Fitzek, zwei weitere Gründungsmitglieder sowie einen Mann, der für die Finanzen der Gruppe zuständig gewesen sein soll.