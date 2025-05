Weiter sonnig im Südwesten - lokaler Starkregen möglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gärtner und die Natur im Südwesten hoffen weiter auf Niederschläge, doch nur in Oberschwaben könnte am Wochenende Regen fallen - dann aber durchaus heftig. Lokal sei am Samstag Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter und Gewitter möglich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart. Andernorts bleibe es vorwiegend trocken mit Höchstwerten bis zu 22 Grad am Oberrhein – und 14 Grad auf der Albhochfläche.

Am Sonntag seien auch wieder einzelne Schauer möglich, allerdings nur im äußersten Osten von Baden-Württemberg. Die Temperaturen bleiben ähnlich wie am Vortag. Am Montag steigen sie am Rhein auf bis zu 25 Grad und 18 Grad im Bergland. Sonne wechselt sich mit Quellwolken ab, die niederschlagsfrei bleiben.

Auch in der nächsten Woche bleibt es voraussichtlich trocken mit höheren Temperaturen. Ab Mittwoch könnte allerdings ein Tief von Frankreich über die Alpen ziehen. Laut dem Sprecher kann es aber gut sein, dass das vorherrschende Hochdruck-Gebiet standhält und die Woche durchwegs sonnig bleibt. Dann wird auch die momentan moderate Waldbrandgefahr im Südwesten wieder steigen.