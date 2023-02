Weiter Schnee und Minusgrade im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Was Skifahrer freut, macht Autofahrern zu schaffen: Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg wurden bis zum späten Freitagnachmittag rund 80 Verkehrsunfälle notiert. Meist verliefen sie glimpflich, so die Polizei.

Für den Samstag wurde teils wieder Schnee erwartet. Auch in der Nacht zum Sonntag soll es schneien bei Tiefstwerten von bis zu minus 9 Grad. Am Montag lasse der Schneefall nach, so der DWD. Am Dienstag und den Rest der nächsten Woche werde es wegen höherer Temperaturen eher regnen. Laut DWD erreichen die Temperaturen in der Woche tagsüber zwischen 0 und 4 Grad.

Website DWD