Wegen Bettensteuer? Frau geht auf Hotelmitarbeiterin los

Eine Frau ist in einem Mannheimer Hotel auf eine Mitarbeiterin losgegangen. (Symbolbild)

In einem Mannheimer Hotel hat eine Frau eine Mitarbeiterin angegriffen. Polizeiangaben zufolge soll die 23-jährige Frau die Hotelmitarbeiterin an der Rezeption an den Haaren zu Boden gezogen, mit den Fingernägeln gekratzt und auf sie eingeschlagen haben. Der 20 Jahre alte Begleiter der Frau soll sich gegen die beiden Frauen und weitere Hotelmitarbeiter gestellt haben, um deren Eingreifen zu verhindern.

Anlass des Vorfalls am Dienstag war den Angaben nach die sogenannte Bettensteuer, die die beiden Hotelgäste noch bezahlen mussten. Nach Verständigung der Polizei mussten die beiden mit aufs Revier. Sie erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Eine Betten- oder auch Beherbergungssteuer wird von einigen Kommunen erhoben. In Mannheim müssen Übernachtungsgäste 3,5 Prozent des Netto-Übernachtungspreises zahlen. Hotels müssen die Steuer einziehen und an die Stadt Mannheim abführen.