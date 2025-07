Wechselgerüchte: VfB-Profis Chabot und Demirovic äußern sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Abwehrspieler Jeff Chabot hat Gerüchten über einen Abgang vom VfB Stuttgart eine Absage erteilt. »Mein Arbeitsplatz ist hier«, sagte der 27-Jährige im Trainingslager der Schwaben am Tegernsee, wie mehrere Medien berichteten. »Ich habe keinen Kontakt zu niemandem.«

Berichten zufolge sollen sowohl Juventus Turin als auch der Cristiano-Ronaldo-Club Al Nassr Interesse an Chabot bekundet haben. Er habe die Gerüchte mitbekommen, sagte der 1,95 Meter-Mann. »Es sind große Namen und man freut sich auch, aber im Endeffekt beschäftigt man sich damit nicht so viel«, sagte er. »Ich bin hier. Das ist das Einzige, was für mich zählt.«

Ermedin Demirovic will sich in Stuttgart durchsetzen. Foto: Sven Hoppe/DPA Ermedin Demirovic will sich in Stuttgart durchsetzen. Foto: Sven Hoppe/DPA

Auch Teamkollege Ermedin Demirovic soll bei anderen Clubs wie Juventus und dem AC Mailand auf dem Zettel stehen, sieht seine Zukunft aber offenbar ebenfalls weiter beim VfB. »Das sind alles coole Vereine, zu denen man als Kind aufgeschaut hat. Aber ich bin hier und möchte der Mannschaft helfen, Tore machen«, sagte er laut »Bild«.