Wasserknappheit – Entnahme aus Gewässern im Kreis Böblingen bald verboten

An vielen Gewässern wird das Wasser knapp. Auch im Bodensee ist der Pegel deutlich niedriger als zu dieser Jahreszeit üblich.

Bitte aktivieren Sie Javascript

BÖBLINGEN. Auch im Landkreis Böblingen ist es wegen der anhaltenden Trockenheit bald verboten, Wasser aus Bächen und Flüssen zu nehmen. Wie das Landratsamt mitteilte, drohen sonst Bußgelder. Jede Wasserentnahme sei gefährlich für den Fischbestand. Das Problem: Die Trockenheit lässt das Wasser in vielen Gewässern Baden-Württembergs zunehmend knapp werden.

Ausgenommen von dem Verbotszeitraum - 1. Juni bis Ende September - sei eine Entnahmestelle in Herrenberg. Abhängig vom Wasserstand der Ammer kann unter Umständen Wasser an Landwirte und Kleingärtner abgegeben werden. Und auch an der Würm bei Schaffhausen sei es unterhalb des Zuflusses der Schwippe erlaubt.

Mehrere andere Landkreise hatten entsprechende Meldungen veröffentlicht: darunter der Kreis Esslingen, der Enzkreis und der Bodenseekreis. Letzterer kündigte verstärkte Kontrollen an. (dpa)