Was Josefa von Hohenzollern vom Familien-Zoff hält

LEONBERG. Josefa von Hohenzollern lässt sich von nichts so schnell aus der Bahn werfen. Nach einer dreiwöchigen Trauerphase sei sie wieder voll in den Leonberger OB-Wahlkampf eingestiegen, sagt sie dem GEA. Am Freitag fährt sie ins Krankenhaus, dann soll überprüft werden, ob die Geburt ihres Sohnes eingeleitet werden sollte, den sie auf natürlichem Weg bekommen will.

Mit der OB-Kandidatur als Hochschwangere will Josefa, die unter ihrem Mädchennamen Schmid in Kollnburg im Bayerischen Wald als »singende Bürgermeisterin« bekannt war, auch ein Zeichen setzen für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie sei sich vorgekommen, wie vor ein paar Jahrzehnten, wenn Leute ihr gesagt hätten: »du machst ja jetzt eh erstmal Elternzeit«, sagt sie. »Das ginge rechtlich gar nicht. Wenn man ein kommunales Mandat eines Bürgermeisters bekleidet, muss das auch ausgeübt werden, sonst wird neu gewählt. Das plant man vorher«, sagt sie. »Als ich diese Botschaft über dpa im Juni verbreitet habe, konnte ich ja nicht wissen, dass vier Tage darauf mein Mann stirbt«, sagt Josefa. Den Medienrummel um sich habe sie so nicht gewollt.

Die Distanzierung des Sigmaringers Karl-Friedrich von Hohenzollern habe sie als »überflüssig wie ein Kropf« empfunden – vor allem zu dem Zeitpunkt, als sie gerade hochschwanger ihren Gatten verloren habe. »Ich will eigentlich mit Karl-Friedrich im Guten sein und würde ihn gerne auch mal treffen«, zeigt sich Josefa kooperativ. Der ganze Emden-Zweig der Hohenzollern habe mit Karl-Friedrich wohl eher gerade ein problematisches Verhältnis, so ihre Einschätzung. »Da geht es scheinbar um Rechtsstreitigkeiten wegen Apanage-Zahlungen«, sagt Josefa von Hohenzollern, in die sie aber nicht hineingezogen werden will. Es sei »völlig ungerechtfertigt und rechtlich unhaltbar«, dass man nur durch Geburt adlig sein könne, sagt sie. »Sonst wären ja Kate, Maxima, Letizia, Mette-Marit, Mary und Charlene auch keine Mitglieder der europäischen Königshäuser.«

Josefa von Hohenzollern rechnet sich gute Chancen bei OB-Wahl aus

Als Erste Bürgermeisterin nach Leonberg sei sie bereits 2021 gekommen, schon immer mit dem Ziel, um bei der kommenden OB-Wahl als Oberbürgermeisterin zu kandidieren. Ihren Zwangsurlaub bei vollem Gehalt seit zwei Jahren empfindet sie als »Schachzug« des bisherigen Oberbürgermeisters, wenn man jemanden nicht ins Konzept passt. Letztlich sei es um eine Hotelrechnung von 160 Euro gegangen, aus deren nachträglicher Ausstellung der Oberbürgermeister ihr eine Urkundenfälschung konstruiert habe. »Bei der Untersuchung des Vorwurfs ist letztlich nichts herausgekommen«, sagt sie. Ende September rechnet sie sich aufgrund ihrer langjährigen Bürgermeistererfahrung gute Chancen aus: »Ich wäre nicht angetreten, wenn ich keine Chance sehen würde«.

Auf ihre Hausarztsuche 2019 mit dem augenzwinkernden Hinweis auf die unverheiratete Bürgermeisterin angesprochen, sagt sie, dass der Erfolg ihr recht gebe. Auch in Leonberg gebe es derzeit keinen Kinderarzt und da sie schon von Eltern darauf angesprochen wurde und auch bald selbst eine Betroffene sei, überlege sie, auch in Leonberg eine öffentlichkeitswirksame Kampagne zu führen, um einen Kinderarzt zu gewinnen. »Es ist ein Phänomen, warum die Medien so gerne auf mich aufspringen. Wenn ich ein Mann im grauen Anzug mit dickem Bauch wäre, dann würde man wohl nicht so herausstechen«, glaubt sie.

Das Musikvideo, mit dem sie 2013 als »singende Bürgermeisterin« bekannt wurde, sei ursprünglich als »Liebeserklärung an die Heimat« gemeint gewesen. Weil sie damals Landtagskandidatin gewesen sei, habe sich der Verlag von Rainhard Fendrich da quergestellt. »Ich denke, die wollten sich medial inszenieren, um damals vom Imageproblem nach dem Drogenthema Fendrichs abzulenken«, sagt von Hohenzollern. Denn letztlich habe sie das Video ja sofort wieder Online stellen dürfen. Das Singen werde sie auch als künftige Oberbürgermeisterin beibehalten. »Ich singe den Geburtstagsjubilaren ein Ständchen. Das ist immer eine Besonderheit beim Gratulieren«, sagt sie. Auch gebe es in Leonberg einen Stadtrat, der musikalisch sei und mit dem sie schon ein Duett vereinbart habe. »Walter Scheel hat ja auch Hoch auf dem gelben Wagen gesungen«, weiß sich die FDP-Politikerin in einer liberalen Gesangstradition.

An Leonberg sei sie so oder so noch einige Jahre gebunden – entweder als Oberbürgermeisterin, oder – wenn der Bann mit dem OB-Wechsel aufgehoben wird – die nächsten vier Jahre als Erste Bürgermeistern. Für ihren Sohn hat sie auch schon den zu Leonberg passenden Namen Leopold gefunden. (GEA)