Was die Ministerin für Wissenschaft und Kultur in Reutlingen tut

STUTTGART/REUTLINGEN. Hochschule Reutlingen, Cyber Valley Tübingen, Opernhaus Stuttgart: Das sind die Baustellen von Petra Olschowski. Die Landesministerin soll Wissenschaft und Kultur in Baden-Württemberg voranbringen. Mit Erfolg: Sowohl das Ballett als auch der Supercomputer der Landeshauptstadt zählen zur Weltspitze. Im GEA-Interview verrät die Grünen-Politikerin, wie es um die Start-ups in der Region steht, warum Künstliche Intelligenz »made in the Länd« international mithalten kann und warum sie nächstes Jahr unbedingt wiedergewählt werden will.

Der Staat fördert Wissenschaft und Kultur. Was ist das dem Land wert?

Petra Olschowski: Wissenschaft und Kultur gehören – neben Bildung – zu den großen Landesaufgaben. Hier hat nicht der Bund den Hut auf, sondern die Länder. Das bedeutet, dass die Länder die grundlegende Finanzierung übernehmen und die strukturelle Ausrichtung weitgehend mitbestimmen. Dafür stehen meinem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 7,2 Milliarden Euro im Jahr 2025 zur Verfügung, das sind 10,4 Prozent des gesamten Landeshaushalts. Diese Mittel gehen zu 92,6 Prozent an Hochschulen, Wissenschaft und Forschung (6,4 Milliarden Euro) und zu 7,6 Prozent an Kultur (627,4 Millionen Euro). Man sieht: Beides ist uns richtig viel wert, weil es für die Zukunft im Land von größter Bedeutung ist.

Grundfinanzierung von Universitäten und Hochschulen klingt nach Förderung mit der Gießkanne. Wo setzt das Wissenschaftsministerium Schwerpunkte? Können diese Branchen die wirtschaftliche Lücke schließen, welche die schwächelnde Automobilindustrie reißt?

Petra Olschowski: Die Schwerpunkte setzt jedes Land anders. Bei uns in Baden-Württemberg gibt es einerseits eine starke Grundfinanzierung für alle Hochschulen und andererseits Schwerpunkte in einzelnen Forschungsfeldern. Zum Beispiel durch die Innovationscampus-Modelle. Die Themen, die wir für besonders wichtig halten, haben wir auch auf Anregung der Universitäten identifiziert: Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Lebens- und Gesundheitswissenschaften, Mobilität und Nachhaltigkeit gibt es bereits. Im Aufbau befindet sich derzeit der neue Bereich Sicherheit und Verteidigung.

Beim Campus-Modell arbeiten – meist konzentriert an wenigen Orten – Universitäten und Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Start-ups gemeinsam an denselben Themenschwerpunkten. Die Kooperation soll den Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft beschleunigen. Gerade die Gesundheitswirtschaft ist – neben der Automobilbranche – ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung Baden-Württembergs. Unser Innovationscampus dazu an den Standorten Heidelberg und Mannheim entwickelt sich sehr dynamisch: Dort werden viele Patente angemeldet und viele Start-ups gegründet. Heidelberg liegt bei der Zahl der Gründungen pro 100.000 Einwohner bundesweit auf dem zweiten Platz hinter München.

Welche Innovationen haben die Campusse bisher hervorgebracht?

Petra Olschowski: Baden-Württemberg gehört heute zu den größten Innovationstreibern weltweit. Das verdanken wir unseren starken Forschungseinrichtungen, Konzernen und Mittelständlern. Heidelberg Epignostix zum Beispiel, eine Ausgründung des Deutschen Krebsforschungszentrums, hat eine Methode entwickelt, um Hirntumore besonders präzise zu bestimmen. Die Weltgesundheitsorganisation hat den »Heidelberg Classifier« in ihre Leitlinien zur Krebsdiagnose aufgenommen. Die Universität Stuttgart hat für Fahrzeuge einen Elektroantrieb entworfen, der für mehr Reichweite sorgt und ohne Seltene Erden auskommt. Eines der Patente wurde an einen großen Zulieferer in Baden-Württemberg verkauft. Die Universität Stuttgart untersucht auch Perowskit- und Silizium-Solarzellen zur nachhaltigen Energieversorgung von Satelliten im erdnahen Weltraum. Das sind nur einige Beispiele.

Sie haben den Innovationscampus Cyber Valley in Tübingen und Stuttgart angesprochen. Bei Künstlicher Intelligenz kann Deutschland den Vorsprung von USA und China wohl nicht mehr aufholen. Macht es da noch Sinn, KI »made in Baden-Württemberg« zu fördern?

Petra Olschowski: Wir müssen bei Künstlicher Intelligenz stark sein, um eine gewisse Autonomie zu behalten und unsere Regeln durchzusetzen: also KI sicher, fair und transparent zu machen. Baden-Württemberg kann das aber nicht allein, sondern nur gemeinsam mit Europa.

KI ist ein Querschnittsthema: Viele Felder – zum Beispiel Medizin – kommen nicht mehr ohne KI aus. Darum gehen wir einerseits in die Breite – etwa mit den drei deutschen Höchstleistungsrechnern in Jülich, Garching und Stuttgart. Andererseits investieren wir in Spezialgebiete, wo wir vorn mitspielen können. Dazu gehört Robotik – mit einem Forschungsschwerpunkt in Tübingen und Stuttgart. Und Quantentechnologie: Baden-Württemberg konzentriert sich auf Quantensensorik, Bayern auf Quantencomputing.

Künstliche Intelligenz zeigt aber auch: Allein sind USA und China machtlos. An manchen Stellen brauchen sie internationale Expertise. Prozessoren für Hochleistungsrechner zum Beispiel können weltweit nur sehr wenige Firmen herstellen – und auch das nur in Kooperation. Trumpf in Ditzingen und Zeiss in Oberkochen sind Schlüssellieferanten für die Fertigungstechnologien, mit denen diese extrem feinen und komplexen Prozessoren hergestellt werden. Diese internationale Abhängigkeit beruhigt mich. Sie macht deutlich: Die Konflikte in der Welt können nicht beliebig weit getrieben werden, denn sonst funktioniert nichts mehr.

Die Campus-Ökosysteme bündeln sich rund um die Universitäten in Tübingen, Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim und Freiburg. Wird auch Reutlingen vom Ministerium gefördert?

Petra Olschowski: Für Hochschulen für Angewandte Wissenschaften gibt es verschiedene Förderinstrumente. Die Hochschule Reutlingen wird beispielsweise – im Verbund mit Universität Tübingen und Hochschule der Medien Stuttgart – über unser Förderprogramm »Inspire BW Hub« unterstützt. Ziel der Projektförderung ist in diesem Fall die Etablierung eines hochschulübergreifenden Unterstützungsnetzwerks, das Entstehung und Wachstum innovativer Start-ups und Spin-offs in der Region nachhaltig fördert. Die Gründungszahlen an der Hochschule entwickeln sich positiv.

Lassen Sie uns auf die Kultur schauen: Früher hat man vieles in Stuttgart konzentriert. Zuletzt hat man versucht, in der Kulturförderung auch raus aufs Land zu gehen. Geht beides zugleich?

Petra Olschowski: Wir haben den Kulturetat seit 2011 um mehr als 60 Prozent erhöht. Jetzt liegt er bei fast 630 Millionen Euro im Jahr. Aus meiner Sicht muss man beides vorantreiben. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir Leuchttürme in den Zentren haben, in Stuttgart, in Karlsruhe, in Mannheim. Die Kulturarbeit in den ländlichen Räumen ist aber auch enorm wichtig. Wir haben uns vor Corona stark damit beschäftigt, was ländliche Räume brauchen, und wir haben einige Dinge identifiziert, von denen auch Reutlingen profitiert hat.

Das Thema Regionalmanager/in für Kultur war so ein Ergebnis. Wir haben auch festgestellt, dass für viele Orte vielfältig nutzbare Räume ein wichtiger Punkt sind. Dazu haben wir das Programm »Freiräume« aufgesetzt. Wir haben geschaut, was kulturhistorisch interessant ist, und die Kelten-Initiative auf den Weg gebracht; der Heidengraben bei Grabenstetten ist dafür ein Beispiel. Wir haben die Förderung der Amateurtheater gesteigert, auch da ist Reutlingen mit dem Naturtheater mit drin. Und wir haben die Chorleiterpauschalen erhöht.

Beim Stuttgarter Opernhaus wird die Sanierung teurer, die finanziellen Spielräume von Stadt und Land werden kleiner. Haben Sie Hoffnung, dass das noch was wird?

Petra Olschowski: Die große Herausforderung ist, dass wir während der Sanierung zehn Jahre lang am Standort Oberer Schlossgarten nicht spielen können. Für diese zehn Jahre brauchen wir eine adäquate Ausweichspielstätte. Aufgrund der dichten Bausubstanz in Stuttgart ist es schwierig, eine geeignete Fläche zu finden. Jetzt hat man sich entschieden, das mit der Maker-City bei den Wagenhallen zu verbinden. Da entsteht ein neues Stadtquartier mit Läden, Wohnungen, Werkstätten – das ist eine Gemengelage, die viele Bedürfnisse vereinen muss. Wir versuchen nun, das Interim im Bauprozess davon teilweise zu lösen: Wir haben daher jetzt einen Prüfauftrag vergeben, ob man noch Flächenbedarfe für die Ausweichspielstätte reduzieren kann, um Kosten zu sparen.

Im Bestand am Oberen Schlossgarten arbeiten wir unter arbeitsrechtlich eingeschränkten Bedingungen: Die Räume sind zu klein, schlecht durchlüftet, manche ohne Fenster. Das ist nur im historischen Bestand zulässig. Wenn wir ein Interim bauen, gilt das bestehende Arbeitsrecht. Also wird die Übergangslösung zwangsläufig größer als der ursprüngliche Standort. Immerhin haben wir einen Teil der Werkstätten in die Zuckerfabrik ausgegliedert. Das hilft. Im Frühjahr soll die Ausschreibung für den Hauptstandort kommen. Ich bin überzeugt, dass wir das hinkriegen.

Haben Sie Sorge, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Finanzierung solcher Hochkulturprojekte irgendwann mal bröckelt?

Petra Olschowski: Für viele in der Stadt und aus dem Umfeld gibt es eine große emotionale Verbindung mit dem Haus, weil es als eines der wenigen den Zweiten Weltkrieg überstanden hat. Für die Kulturaffinen ist klar, das ist uns was wert. Auch für all jene, die mit der Stadt verbunden sind. Für die anderen ist das was anderes, man zieht zu, man zieht weg, Familien kommen und gehen.

Interessanterweise haben wir keine vergleichbare Debatte über ein Brückengebäude oder ein Hochschulgebäude oder über zehn Kilometer Autobahn. Es gab auch keine vergleichbare Debatte in Karlsruhe, wo wir drei Kulturbauten sanieren. Ich glaube, das Opernhaus ist für Baden-Württemberg in der Kultur so etwas wie Mercedes in der Wirtschaft. Wenn wir nach außen signalisieren, Stuttgart gibt die Oper auf, das Ballett, das weltweit zu den besten gehört – was ist denn das für ein Signal in die Welt?

Nächstes Jahr stehen Landtagswahlen an. Haben Sie einen Plan B, wenn’s nicht mehr klappt?

Petra Olschowski: Ich habe für die Grünen ein Landtagsmandat, ich kandidiere auch wieder und stehe auf Platz 5 der Landesliste – Abgeordnete werde ich aller Voraussicht nach also wieder. Ich werde mein Mandat wahrnehmen und finde das eine sehr wichtige Aufgabe. Das ist die Grundlage für alles, was kommt. Zwar gibt es einen Plan B – aber nur für die Sommerferien im nächsten Jahr. Ansonsten arbeite ich konsequent an Plan A!

Ich bin jetzt drei Jahre im Amt, es gibt Themen, die ich unbedingt noch voranbringen möchte. Klar, die Wähler entscheiden, wer in den Landtag kommt, und ein neuer Ministerpräsident entscheidet, wer ins Kabinett kommt. Aber wenn es nach mir geht: Ich stehe zur Verfügung und habe große Lust, in diesem Amt weiterzumachen.

Was wären die Projekte, die Sie noch gerne anpacken würden in der nächsten Legislaturperiode?

Petra Olschowski: Sicherheit und Verteidigung werden ein großes Thema sein. Zudem müssen wir die Lebensrealität der Studierenden verstärkt in den Blick nehmen. Wir sind in Baden-Württemberg wahnsinnig stark im Forschungsbereich, aber für die Studierenden ist es nicht so einfach. Weil die Unterhaltskosten hoch sind, weil es mit dem Bafög kompliziert ist, weil sie nicht genug Wohnraum haben. Da müssen wir stärker rein. Schon in diesem Herbst starten wir mit der Eröffnung neuer Wohnheimplätze. Dann Internationalisierung: Durch die Krise der Hochschulen in den USA haben viele Wissenschaftler dort keine Perspektive mehr, und viele Wissenschaftler aus anderen Ländern gehen nicht mehr dorthin. Eine wichtige Frage ist daher, wie attraktiv wir hier in Baden-Württemberg für internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind. (GEA)