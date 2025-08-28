Warum der Tuner kein Raser ist: Insider vom Bodensee gibt Einblick in heikle Szene

Bitte aktivieren Sie Javascript

FRIEDRICHSHAFEN. Sven Schulz ist Künstler. Wie der Bildhauer, der den perfekten Körper in Stein meißelt, und wie der Maler, der die perfekte Landschaft auf Papier zeichnet: So treibt Schulz das perfekte Auto in Blech. Er ist Tuner, Mobilität sein Leben, die Szene seine Familie. Drei Millionen Schulzes gibt es in Deutschland: Tüftler und Bastler, Schrauber und Dreher. Sie verbringen die Abende in der Garage und die Wochenenden auf der Rennstrecke. Durchstöbern das Internet nach dem röhrendsten Auspuff, posten auf Instagram die glänzendste Felge, diskutieren in Foren über den stärksten Motor. Und wollen nichts gemein haben mit Rasern, Posern und Sexisten.

Schulz’ Faszination reicht weit zurück. Schon als Knirps bewunderte er die Autos, die der Vater im Salon verkaufte und mit denen die älteren Jungs in der Schule vorfuhren. »Das waren coole Wagen mit knalligen Farben und tiefergelegten Fahrwerken«, erinnert sich der 45-Jährige zurück. »So eins wollte ich auch.« Bis 18 musste er warten, dann gab er Gas. Andere vergessen nie ihre erste Liebe, Schulz vergisst nie sein erstes Auto – und das war nicht mal die große Liebe. »Ich wünschte mir den VW Golf III GTI«, erinnert er sich. Doch seine Eltern traten auf die Bremse: »Zu schnell, zu gefährlich.« Sie erlaubten ihm nur den VW Golf III GT.

Drei Millionen Mitglieder hat die Tuning-Szene in Deutschland

Das brachte ihn auf die Spur: »Ich baute den Wagen um, meine Freunde halfen mit«, erzählt Schulz. »Wir lackierten die Karosserie in schillerndem Schwarz, montierten Spoiler, Alufelgen und Sportsitze, verdoppelten die PS von 90 auf 180 und installierten einen Überrollkäfig.« Mit der Zeit verwandelte sich der Kompakt- in den Sportwagen, die zweite Wahl in das Traumauto, der Schüler in den Tuner. Seine Kreation wollte Schulz den anderen zeigen und die Kreationen der anderen sehen. Also fuhr er zu Treffen und Messen, gewann Freunde und Preise, kam in Zeitschriften und ins Fernsehen. So wurde er bekannt in der Szene.

Schulz’ Karriere ist typisch. Drei Millionen Mitglieder zählt die Community. Sie halten knapp sechs Prozent der insgesamt 52 Millionen Pkw und Transporter in Deutschland. Diesen Wert nennt BBE Automotive in der »Tuningstudie 2023«. Das Kölner Unternehmen erforscht und berät die Automobilbranche. Die Marktanalyse erstellte es für den Verband der Automobil Tuner (VDAT): einen Zusammenschluss von Tuningfirmen und Komponentenherstellern. Demnach ist der Otto-Normal-Tuner männlich (88 %), 34 Jahre alt (im Schnitt) und optimiert die Optik (60 %) oder die Leistung (23 %).

Sechs Milliarden Euro pro Jahr investieren Tuner in Deutschland

Tiefes Fahrwerk und breite Reifen, satter Sound und dröhnender Auspuff, ungewöhnlicher Lack und auffällige Folie, starker Motor und viel PS: Alles lässt sich verändern, verschönern, verbessern. Die Veredlung ihrer Lieblinge lassen die Auto-Enthusiasten sich einiges kosten: BBE hat rund 100 Tuner befragt. Der Einzelne hat im Schnitt bereits 7.000 Euro investiert und plant weitere 3.700 Euro. Zusammen gibt die Szene in Deutschland für Umbauten jedes Jahr zwei Milliarden Euro aus. Dazu kommen komplette Sonderanfertigungen von Autoherstellern. Die Performancemarken Alpina, Audi Sport, BMW M, VW R und AMG verdienen bereits allein jährlich vier Milliarden Euro auf dem deutschen Markt. Pro Tuning-Neuwagen reicht die Preisspanne auf der Online-Plattform Autoscout24 von 5.000 bis 100.000 Euro, der Schnitt liegt bei 38.500 Euro. In dem Segment tätig sind 4.000 Werkstätten und 5.000 Beschäftigte.

Auch Schulz lebt von der Branche. Der gebürtige Saarländer studierte an der Hochschule Trier Internationales Marketing und Betriebswirtschaftslehre. Im Rahmen seiner Diplomarbeit erstellte er einen Businessplan für eine Tuning-Firma. Damals fragte ihn eine Messe im Saarland an, ob er eine Tuning-Ausstellung mitorganisieren will. Schulz wollte. »Ich lud die größten Clubs und die angesagtesten Tuner ein, teilte Stände zu und stellte eine Show zusammen«, berichtet er.

Autos auf der Tuning World Bodensee Foto: Anja Koehler/Tuning World Bodensee, Messe Friedrichshafen Autos auf der Tuning World Bodensee Foto: Anja Koehler/Tuning World Bodensee, Messe Friedrichshafen

Autos auf der Tuning World Bodensee Foto: Anja Koehler/Tuning World Bodensee, Messe Friedrichshafen Autos auf der Tuning World Bodensee Foto: Anja Koehler/Tuning World Bodensee, Messe Friedrichshafen

Autos auf der Tuning World Bodensee Foto: Felix Kästle/Tuning World Bodensee, Messe Friedrichshafen Autos auf der Tuning World Bodensee Foto: Felix Kästle/Tuning World Bodensee, Messe Friedrichshafen

Autos auf der Tuning World Bodensee Foto: Anja Koehler/Tuning World Bodensee, Messe Friedrichshafen Autos auf der Tuning World Bodensee Foto: Anja Koehler/Tuning World Bodensee, Messe Friedrichshafen

Das machte Schulz für die Saarländer Messe zehn Jahre lang so gut, dass er es mittlerweile auch für viele andere Messen macht. Zu seinen Kunden zählen die ganz Großen wie die Essen Motor Show und die Tuning World Bodensee. Dafür reist er durch ganz Europa, castet die neuesten Trends, die ausgefallensten Autos, die abgefahrensten Hersteller und die talentiertesten Tuner, lädt sie ein zu Messen und Treffen, für Magazin-Geschichten und Fernseh-Shows. »Von morgens bis abends dreht sich bei mir alles um Autos«, sagt er. Schulz ist längst nicht mehr nur Privat-Tuner, sondern auch Tuning-Scout und Tuning-Manager. »Ich habe das Hobby zum Beruf gemacht«, meint er. »Das ist ein spezielles Glück, das ich erfahren darf. Dafür bin ich sehr dankbar.«

Schulz kennt aber nicht nur den Geldbeutel der Tuner, sondern auch ihre Seele. »Tuner sind Individualisten«, sagt er. »Ihr Auto soll so besonders sein wie ihr Leben.« Die einen sind schrill und bunt, die anderen stylisch und dezent. Das geht nur, wenn man selbst Hand anlegt. Den Standard gibt’s in Serie, das Unikat im Eigenbau. Darum schrauben laut BBE-Studie 85 Prozent der Tuner selbst an ihrem Auto rum. »Etwas mit den eigenen Händen erschaffen, dranbleiben, fertigstellen, sodass es funktioniert: Das ist ein befriedigendes Gefühl«, schwärmt er.

»Es geht um Lifestyle, Miteinander, Community«

Wer allein nicht weiterkommt, der holt sich Hilfe bei anderen Tunern. Man werkelt zusammen in Clubs, sucht Glanzstücke auf Messen, fachsimpelt auf Treffen, fährt zusammen Touren. »So entstehen Freundschaften«, freut sich Schulz. »Es geht um Lifestyle, Miteinander, Community.« Das geht über die reale Welt hinaus und reicht in die virtuelle Welt hinein. Social Media sind sehr gefragt: Dort informieren sich der BBE-Studie zufolge 75 Prozent der deutschen Tuner über Trends, ebenfalls 75 Prozent posten das eigene Auto und 58 Prozent folgen Influencern.

Selbst wenn die Tuner noch so begeistert sind von ihren Autos: Der Rest der Bevölkerung ist das nur bedingt. Die repräsentative Befragung von 1.000 Autofahrern durch BBE ergibt ein gemischtes Bild: Über den Anblick eines optisch getunten Autos freuen sich 41 Prozent der Teilnehmer (43 % nicht). Motortuning verbieten wollen 23 Prozent (55 % nicht). Soziale Randgruppen hinter dem Steuer von getunten Autos vermuten 18 Prozent (58 % nicht). Für umweltschädlich halten getunte Autos 34 Prozent (38 % nicht).

Szene wehrt sich gegen Negativ-Image

Gegen das Negativ-Image wehrt sich die Szene. Poser und Raser sind nur 5 Prozent, heißt es in der BBE-Studie. Auch Schulz betont: »Das Manta-Manta-Bild aus den frühen 90ern mit Muskelshirt, Ellenbogen raus und Fuchsschwanz auf der Antenne ist längst überholt.« Alle Umbauten müssten verkehrssicher und von Prüforganisationen abgenommen sein. »Der echte Tuner rast nicht«, versichert Schulz. »Er veredelt sein Fahrzeug, behandelt es als Kunstwerk und präsentiert seine Schönheit.«

Auch mit anderen Vorurteilen räumt Schulz auf: Klimaschutz funktioniere auch mit Tuning-Autos. »Die ersten Elektroautos kommen allmählich in der Szene an«, beobachtet er. Denn der Preis sinke dank zahlreicher Anbieter und gebrauchter Wagen. »Bei Stromern lässt sich alles genauso tunen wie bei Verbrennern.«

Und was ist mit sexy Blondie, die mit Tanktop, Hotpants und Highheels dekorativ Autos poliert? »Das ist ein Klischee«, beteuert Schulz. Der Frauen-Anteil unter den Tunern wachse seit vielen Jahren. Das sei kein Barbie-Typ. »Die Frauen achten mehr auf Qualität und Details als die Männer«, stellt er fest. »Die Autos der Frauen stellen die Autos der Männer teils in den Schatten.« (GEA)