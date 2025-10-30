Warum am Samstag Feiertag im Südwesten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf Gruselzeit und aufwendig geschnitzte Kürbisgesichter an Halloween am 31. Oktober folgt am 1. November Allerheiligen. In Baden-Württemberg und anderen Bundesländern ist es ein gesetzlicher Feiertag.

Was genau ist Allerheiligen?

Allerheiligen ist ein christlicher Feiertag, der in katholisch geprägten Bundesländern gefeiert und immer am 1. November begangen wird. Neben Baden-Württemberg ist Allerheiligen in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag.

Was steckt hinter diesem Tag?

Mit Allerheiligen verbinden Menschen traditionell das Gedenken der Verstorbenen. Sie besuchen die Gräber ihrer Liebsten, entzünden Kerzen und Grablichter oder schmücken die Grabstätten. Auf Friedhöfen sind daher besonders viele Besucher zu erwarten. Auch außerhalb Deutschlands wird an dem Tag der Toten gedacht - etwa in Österreich, Belgien, Spanien, Frankreich und Italien.

Streng genommen aber erinnert die katholische Kirche an diesem in der Liturgie sehr wichtigen Tag an alle, die ein Leben wie ein »Heiliger« geführt haben. Allerseelen, der Tag nach Allerheiligen am 2. November ist eigentlich der Tag des Totengedenkens - das ist jedoch kein gesetzlicher Feiertag

Allerheiligen - alles erlaubt?

Allerheiligen gilt als sogenannter stiller Feiertag. Es gelten bestimmte Regeln. So sind an dem Tag - ähnlich wie an Karfreitag - zum Beispiel öffentliche Tanzunterhaltungen zwischen 3 Uhr früh und Mitternacht verboten. Der Tag soll in Stille gefeiert werden.

Sind die Geschäfte geöffnet?

Noch kurz zum Supermarkt oder shoppen in der Innenstadt - nein, die Geschäfte sind an Allerheiligen genau wie an einem Sonntag oder einem anderen gesetzlichen Feiertag geschlossen, wie ein Sprecher des Handelsverbandes Baden-Württemberg erläutert. Ausnahmen gibt es natürlich etwa für die Apotheken, die an dem Tag Notdienst haben.

Auch Gastronomiebetriebe oder Bahnhofskioske sind geöffnet, unterliegen aber möglicherweise eingeschränkten Öffnungszeiten. Bäckereien etwa dürfen einige Stunden Brötchen verkaufen. Nächstes Jahr fällt Allerheiligen übrigens auf einen Sonntag.