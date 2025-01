Warnstreik bei Post und DHL heute auch in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der eintägige Warnstreik bei der Post und DHL betrifft auch in Baden-Württemberg mehrere Städte. Unter anderem wird in den Regionen Stuttgart, Reutlingen, Konstanz, Karlsruhe, Mannheim, Ravensburg und Freiburg gestreikt, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte.

Details zu den Auswirkungen und Beteiligungen konnte ein Sprecher am Morgen bisher nicht geben. Wer auf einen Brief oder ein Paket wartet, dürfte aber Geduld brauchen.

In dem Tarifkonflikt bei der Post pocht Verdi auf ein Entgeltplus von sieben Prozent und zusätzliche Urlaubstage. »Auch in der zweiten Verhandlungsrunde letzte Woche gab es keine substanzielle Bewegung. Deshalb machen wir jetzt Druck«, so Andreas Henze, der Landesfachbereichsleiter von Verdi.

Die Gewerkschaft hatte einen Warnstreik in allen Bundesländern angekündigt. Begründet wurde das damit, dass die zweite Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche keine greifbaren Ergebnisse gebracht habe. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 12. und 13. Februar angesetzt. (dpa)