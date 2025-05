Warm und trocken, aber nachts frostig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trocken und kaum Niederschläge - das sind die Wetteraussichten für den Südwesten. Damit steigt auch die Waldbrandgefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In seinem fünfstufigen Gefahrenindex ordnet der DWD Baden-Württemberg bei geringer bis mittlerer Gefahr – Stufen 2 und 3 – ein. Der Ortenaukreis soll am Donnerstag in die vierte Stufe des Index, »hohe Gefahr«, fallen.

Tagsüber ist es durchweg sonnig. Die Temperaturen erreichen 18 Grad im Bergland und bis zu 26 Grad am Rhein. In der Nacht kühlt es deutlich ab, in Bodennähe kann es sogar Frost geben. Am Donnerstag und Freitag erwartet der DWD Temperaturen zwischen 15 und 23 Grad. Im Norden und auf den Schwarzwaldgipfeln soll es starke, teils stürmische Böen geben. Nachts können die Temperaturen auf bis zu 2 Grad fallen. Niederschlag hingegen soll kaum fallen.