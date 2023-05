Aktuell Land

Wandernde Bienenschwärme: Schweizer Polizei bietet Hilfe

Wegen wandernden und eingenisteten Bienenschwärmen bietet die Schweizer Polizei in Schaffhausen nun Hilfe an. Im Kanton nahe der Deutschen Grenze seien in den vergangenen Wochen vermehrt wandernde Bienenschwärme gemeldet worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten bieten betroffenen Bewohnern an, sie an Imker zu vermitteln.