Wanderer stirbt in den Alpen bei Sturz in die Tiefe

Ein Wanderer aus Baden-Württemberg ist von einem Höhenweg in den österreichischen Alpen in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der 54-Jährige war am Sonntagmittag mit seiner Ehefrau und dem Hund des Paares bei Bludenz im Bundesland Vorarlberg unterwegs, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Er ging voraus, verlor an einer exponierten Stelle in rund 1.350 Metern Höhe den Halt und stürzte etwa 150 Meter weit über felsiges Gelände hinab. Seine Frau eilte sofort zu Hilfe und alarmierte einen Rettungshubschrauber. Dennoch starb der Verunglückte noch an der Unfallstelle.