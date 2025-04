Waldhof nur 1:1 in Hannover - Sandhausens Rückstand wächst

Dominik Glawogger und seine Mannheimer kamen in Hannover nur zu einem 1:1.

Der SV Waldhof Mannheim ist auch im zweiten Spiel unter seinem neuen Trainer Dominik Glawogger sieglos geblieben und steckt in der 3. Fußball-Liga weiter tief im Abstiegskampf. Bei der ebenfalls abstiegsgefährdeten zweiten Mannschaft von Hannover 96 kamen die Kurpfälzer nur zu einem 1:1 (1:1). Die Mannheimer haben als Tabellen-15. damit weiter gleich viele Punkte wie der VfB Stuttgart II auf dem ersten Abstiegsplatz.

Felix Lohkemper brachte den Waldhof in der 19. Minute in Führung, Hannovers Valmir Sulejmani erzielte den Ausgleich (45.+2). In der Schlussphase sah der Mannheimer Arianit Ferati die Gelb-Rote Karte (77.).

Durch den Mannheimer Punktgewinn wuchs der Rückstand des SV Sandhausen auf die Nichtabstiegsplätze auf sieben Zähler an. Der SVS hatte am Samstag mit 0:2 (0:2) gegen Rot-Weiss Essen verloren und muss den Absturz in die Regionalliga fürchten.