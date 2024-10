Waldhof Mannheim gelingt erster Auswärtssieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SV Waldhof Mannheim hat erstmals in dieser Saison einen Auswärtssieg in der 3. Liga gefeiert. Beim 1:0 (0:0) bei Borussia Dortmund II erzielte im Stadion Rote Erde Linksverteidiger Sascha Voelcke (82.) nach Vorarbeit von Kelvin Arase den Treffer zum aufgrund der zweiten Halbzeit verdienten Erfolg des Fußball-Drittligisten. Mit 15 Punkten ist das Team von Trainer Bernhard Trares in die obere Tabellenhälfte geklettert.

Während die Dortmunder Zweite im ersten Spielabschnitt das Geschehen dominierte, übernahm der Waldhof im zweiten Durchgang schnell die Initiative und verzeichnete ein deutliches Chancenplus. Schon im ersten Durchgang hatte Marcel Seegert den Ball nach einem Freistoß von Martin Kobylanski im zweiten Versuch an die Latte gesetzt. Mit dem 1:0 blieben die Kurpfälzer zum vierten Mal in den vergangenen fünf Spielen ohne Gegentreffer.