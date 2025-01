Waldhof holt gegen Ingolstadt trotz Überzahl nur ein Remis

Trainer Bernhard Trares und Waldhof Mannheim verpassen im Kampf um den Verbleib in der 3. Liga den Heimsieg gegen Ingolstadt.

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim ist mit einem Unentschieden in die Rückrunde gestartet. Das abstiegsgefährdete Team von Trainer Bernhard Trares kam gegen den FC Ingolstadt nur zu einem 0:0.

Die Mannheimer waren vor der Winterpause viermal in Serie sieglos geblieben. Auf ihre erhoffte Aufholjagd im neuen Jahr hatten sie sich unter anderem in einem Trainingslager in der Türkei vorbereitet. Gegen Ingolstadt fehlte neben dem langzeitverletzten Torjäger Terrence Boyd auch der gelb-gesperrte Kapitän und Abwehrchef Marcel Seegert.

Waldhof besser, aber erfolglos

Waldhof hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, belohnte sich aber nicht. Ingolstadt musste ab der 58. Minute nach einer Roten Karte gegen Yannick Deichmann wegen groben Foulspiels in Unterzahl spielen. Kapital konnten die Gastgeber auch daraus nicht schlagen.

In der vierten Minute der Nachspielzeit hätte Kennedy Okpala dann doch noch fast das Siegtor erzielt, aber sein Schuss wurde vom Ingolstädter Mladen Cvjetinovic auf der Linie geblockt. Rico Benatellis eher ungefährlicher Nachschuss rutschte FCI-Keeper Marius Funk zwar durch die Beine, doch im Nachfassen bekam er den Ball zu fassen und sicherte seiner Mannschaft wenigstens den Punktgewinn.