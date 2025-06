Waldbrandgefahr steigt im Land: Was jetzt zu beachten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Am Ende einer Woche weitgehend ohne Regen steigt die Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg. Für große Teile des Landes sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Sonntag die zweithöchste der fünf Warnstufen voraus. Am Samstag gilt überwiegend die mittlere Stufe 3. Der Waldbrandgefahrenindex berücksichtigt unter anderem die Niederschlagsrate, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchte und -temperatur.

Um Waldbrände zu vermeiden, gibt es einige Regeln zu beachten. So hatte der für den Forst zuständige Minister Peter Hauk (CDU) erst kürzlich darauf hingewiesen, dass Feuermachen und Grillen nur an den offiziell dafür eingerichteten Feuerstellen und Grillplätzen erlaubt sei. »Ein unbeaufsichtigtes Grillfeuer kann verheerende Folgen haben«, hieß es. Ferner gelte von März bis Oktober in den baden-württembergischen Wäldern ein generelles Rauchverbot. (dpa)