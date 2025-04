Waghalsige Flucht vor Polizei endet mit Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Hubschrauber und neun Streifenwagen hat sich die Polizei im Rems-Murr-Kreis eine filmreife Verfolgungsjagd mit einem mutmaßlichen Motorraddieb geliefert. Der 18-Jährige flüchtete den Angaben nach teilweise sehr waghalsig querfeldein, durch Gärten und Fußgängerwege.

Immer wieder habe die Polizei ihn aus den Augen verloren, bis er in einem Kreisverkehr mit einem Auto zusammenstieß. Zwar sei der Mann zu Fuß über einen Zaun geflohen, Beamte hätten ihn aber nach rund 150 Metern festgenommen. Der 18-Jährige habe sich bei dem Unfall leicht verletzt.

Ohne Helm und Nummernschild

Die Polizei hatte ihn ursprünglich in Winnenden kontrollieren wollen, weil die Motocross-Maschine kein Kennzeichen hatte und der Fahrer keinen Helm trug. Es stellte sich den Angaben nach heraus, dass das Motorrad in Allmersbach im Tal entwendet worden war. Vom Hubschrauber aus entdeckte die Polizei den Flüchtigen dann zunächst in den Weinbergen und später in Waiblingen.