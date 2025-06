Wagen prallt auf A8 in Leitplanken - Beifahrer stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei junge Männer sind in einem Auto auf der Autobahn 8 nahe Weilheim (Kreis Esslingen) verunglückt. Der 19 Jahre alte Fahrer verletzte sich schwer, sein gleichaltriger Beifahrer starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Die A8 in Richtung Stuttgart war am Vormittag zwischenzeitlich komplett gesperrt, dann wurden einzelne Fahrstreifen wieder freigegeben. Es bildete sich kilometerlanger Stau. Mit weiteren Behinderungen wegen der Bergung des Unfallwagens sei zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer hatte am Morgen nach dem Aichelberg aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren, war ins Schleudern geraten und ungebremst in die Leitplanken geprallt. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.