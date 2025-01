Waffen und viel Bargeld bei illegaler Pokerrunde entdeckt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat in Stuttgart bei einem illegalen Pokerspiel mehrere Waffen und einen großen Batzen Bargeld beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung in einer gewerblichen Immobilie am Rotebühlplatz seien 18 Verdächtige angetroffen worden, die an Pokertischen saßen, sagte ein Polizeisprecher. Einem 67-Jährigen wird vorgeworfen, das Spiel organisiert zu haben.

Zudem übernahmen drei Frauen als Service-Kräfte die Bedienung der Pokerrunde. Eine der Frauen – eine 21-Jährige – hatte keine erforderliche Aufenthaltsgenehmigung. Insgesamt stellten die Ermittler 10.000 Euro in bar, 10.000 Schweizer Franken in bar, Mobiltelefone, eine Schreckschusswaffe, zwei Messer und eine Rolex sicher. Zudem wurden die Spieltische und ein Geldspielgerät beschlagnahmt. Alle Tatverdächtigen wurden nach den Maßnahmen am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt.