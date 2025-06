Vorläufiger Höchstwert: 32,8 Grad im Südwesten

Ob am See, mit einem Eis in der Hand oder in der kühlen Wohnung: Menschen im Südwesten suchen am Wochenende nach Abkühlung.

In weiten Teilen Baden-Württembergs sind die Temperaturen heute über die 30-Grad-Marke geklettert - mit einem Spitzenwert von 32,8 Grad. In Ofteringen, einem Stadtteil von Wutöschingen (Kreis Waldshut), war es vorläufigen Messungen zufolge am heißesten, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sagte. Ofteringen war damit am Samstag auch vorläufiger bundesweiter Spitzenreiter. Der bisherige Juni-Rekord für Baden-Württemberg - 38,9 Grad - wurde am 30. Juni 2019 in Mannheim erreicht.

Am Sonntag soll es laut Deutschem Wetterdienst noch heißer werden. Die DWD-Experten erwarten im Höhepunkt voraussichtlich Temperaturen bis zu 37 Grad am Rhein, Neckar und im Kraichgau. In der Nacht auf Montag kann es laut dem DWD-Experten verbreitet tropische Nächte geben und die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad.