Vor Mainz-Spiel steht für Hoffenheim Regeneration an

Nach der Schlappe in der Europa League will Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim beim FSV Mainz 05 eine Reaktion zeigen. »Entscheidend wird sein, mehr Emotion und Leidenschaft auf den Platz zu bringen. Aber das ist mit einem müden Kopf gar nicht so einfach«, sagte Coach Christian Ilzer vor der Bundesliga-Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Daher liegt der Fokus auf der Regeneration. »Wir müssen schnell zu Kräften kommen, auch vom Kopf her«, sagte der Österreicher.

Die Gründe für die Niederlage hatte Ilzer schnell ausgemacht. Neben der fehlenden Emotion und Leidenschaft wären es viele kleine Dinge gewesen, die zusammengekommen seien. Im Hinblick auf die nächsten Spiele will er daher noch einiges erledigen. »Wir müssen bei ein paar Sachen, was die Positionierung betrifft, aber auch bei taktischen Dingen, nachjustieren. Wir waren außerdem nicht so griffig und präsent«, sagte der 47-Jährige.

Als verpufften Trainereffekt sieht er die Niederlage nicht. Schon in Mainz kann sich letztlich das Blatt wieder in die andere Richtung drehen. »Jeder Weg ist gepflastert mit positiven Momenten, aber auch von negativen. Wichtig ist es, dass wir auf dem Weg bleiben, um das große Ganze zu entwickeln«, sagte Ilzer.