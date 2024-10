Vor Heidenheim: Hoffenheimer Fokus auf Regeneration

In Heidenheim will Pellegrino Matarazzo mit Hoffenheim Punkte holen.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat die Niederlage in der Europa League abgehakt und schaut optimistisch auf die kommende Bundesliga-Partie beim 1. FC Heidenheim. »Wir schauen nur vorwärts, haben nicht die Zeit, zurückzublicken. Uns geht es gut und unser voller Fokus liegt auf der Regeneration. Ein paar Themen aus dem Porto-Spiel nehmen wir natürlich mit in die Vorbereitung«, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Duell am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Ob der Hoffenheimer Coach beim Conference-League-Teilnehmer personell rotieren wird, ließ er offen. Dies hänge von der Regeneration der Spieler ab. »Wir werden sehen, ob alle die Frische spüren, um über die volle Zeit zu gehen. Wir brauchen Intensität und Laufbereitschaft in Heidenheim«, sagte der 46-Jährige. Die paar Wehwehchen bei einigen Spielern aus dem Porto-Spiel würden keine Probleme bereiten.

Kaderabek, Bülter und Geiger vielleicht wieder dabei

Kandidaten für den Spieltagskader sind möglicherweise auch wieder Pavel Kaderabek, Marius Bülter und Dennis Geiger. »Bei Pavel bin ich sehr zuversichtlich, dass er es schafft. Auch bei Bülter bin ich guter Dinge. Bei Dennis müssen wir sehen, ob er sich nach seiner Prellung oberhalb des Knies einigermaßen bewegen kann, um eine Option zu sein«, sagte Matarazzo.

Auf die Partie beim Tabellen-Neunten freut er sich. »Je näher die Städte zusammenliegen, umso interessanter ist es. Die Partie hat einen besonderen Reiz«, sagte er. Sein Team sei auf einem sehr guten Weg, nur Punkte bräuchte man. »Heidenheim ist sehr unangenehm zu spielen, in einem Stadion, was viel Energie geben wird. Wir haben in Heidenheim aber eine Chance auf den Sieg, wenn wir unsere Leistung bringen und unsere Stärken zeigen«, sagte der Coach.