Vor allem im Osten droht längerer Starkregen

Nach sonnigem Beginn Regen satt: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Abend und in der Nacht vor allem im Osten Baden-Württembergs mit viel Nässe. Am Bodensee, auf der Schwäbischen Alb und in Oberschwaben könnten demnach innerhalb von sechs Stunden 20 bis 30 Liter Regen fallen.

Schon am Nachmittag erwarteten die Meteorologen über dem Schwarzwald Schauer und einzelne Gewitter mit kleinerem Hagel, lokal auch Platzregen. »Es gibt jedoch keine verbreitete Unwettergefahr«, so der DWD-Experte.

Zum Ferienende der Lichtblick

Durch örtliche Niederschläge könnten kleine Bäche anschwellen, Autofahrer müssten auf nassen Straßen aufpassen. Größere Überschwemmungen werden aber nicht erwartet. Die nächsten Tage geht es wechselhaft weiter und die Höchsttemperaturen sinken auf 16 Grad.

Am Wochenende gibt es laut DWD dann aber wieder viel Sonne und Höchsttemperaturen über 20 Grad.