Aktuell Land

Von Straßenbahn mitgeschleift: 16-Jähriger schwer verletzt

Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in Heidelberg von einer Straßenbahn mitgeschleift und schwer verletzt worden. Er kam mit Verletzungen am Kopf und an den Beinen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.